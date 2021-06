Toptransfer afgerond vlak voor EK: Nederlands international Wijnaldum verkiest PSG boven Barcelona

Georginio Wijnaldum heeft zes dagen voor de start van zijn EK voor Nederland zijn transfer in kannen en kruiken. De overgang naar Paris Saint-Germain is maandagmiddag definitief geworden. De middenvelder en aanvoerder van het Nederlands elftal, die het beste contract uit zijn loopbaan heeft getekend, wordt tussen de bedrijven door bij Oranje binnen 48 uur nog even gekeurd door de medische staf van de Parijse club.

Wijnaldum heeft een deal, zoals De Telegraaf gisteren al berichtte, tot de zomer van 2024 en wordt een van de smaakmakers op het middenveld bij PSG. Trainer Mauricio Pochettino is verguld met de komst van de routinier en zal binnenkort ingaan op de voetbaltechnische plannen met zijn team voor het komend seizoen nu Wijnaldum aan boord is.

Technisch directeur Leonardo, die al weken contact had met Wijnaldums zaakwaarnemer Humphrey Nijman, heeft woord gehouden en heeft in tegenstelling tot Barcelona alle details en randvoorwaarden die bij de transfer hoorden in razend tempo in orde gemaakt.

Met PSG heeft Wijnaldum andermaal een werkgever waarmee hij historie zou kunnen schrijven. Dat deed hij in de voorbije seizoenen met Liverpool, dat 30 jaar lang niet in staat was geweest om kampioen van Engeland te worden. Met Wijnaldum als zeer constante kracht op het middenveld en als een van de favorieten van manager Jurgen Klopp veroverde Liverpool eindelijk weer de landstitel vorig jaar. Een jaar eerder won Wijnaldum, die op Anfield een geweldige band had met de supporters én met inmiddels boezemvriend Virgil van Dijk, ook de Champions League.

Giga-salaris

Dat laatste is de grote droom van de Qatari, die eigenaar zijn van Paris Saint-Germain. Er staat een selectie die 800 miljoen euro waard is, met supersterren als Kylian Mbappé en Neymar in de aanval.

Voor de Parijse club is onder het bewind van president Nasser El-Khelaifi niets te gek. De club kocht in de laatste vier seizoenen in totaal voor ruim een half miljard euro (530 miljoen) aan spelers. Dat moet een keer leiden tot succes in Europa.

De financiële slagkracht onder de Eiffeltoren zorgt er ook voor dat Barcelona in de onderhandelingen op het laatste moment kon worden weggeblazen. De Catalanen waren niet in staat hetzelfde giga-salaris (meer dan tien miljoen euro) te bieden als PSG.