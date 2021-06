Kevin De Bruyne zit nog steeds met een blauw oog, maar toverde bij zijn entree wel een glimlach op de gezichten van alle Rode Duivels

De Belgische voetbalbond heeft dinsdagochtend beelden vrijgegeven van de eerste dag van Kevin De Bruyne op het oefencomplex. Daarop is te zien hoe De Bruyne nog steeds een flink blauw oog heeft na zijn botsing met Antonio Rüdiger in de Champions League-finale. De andere Duivels zien de man die zichzelf zondag opvolgde als PFA-Speler van het Jaar in de Premier League echter graag komen.

De Bruyne sloot maandag als laatste Rode Duivel aan in de groep van 26 voor EURO 2020. Hij had nog een weekje vrij gekregen nadat hij de Champions League-finale gespeeld had. Door een neus- en oogkasbreuk die hij in die finale heeft opgelopen is hij echter onzeker voor de eerste match op EURO 2020 komende zaterdag tegen Rusland.

Zaterdag had bondscoach Roberto Martinez alvast laten verstaan dat De Bruyne een kleine ingreep heeft ondergaan aan zijn oogkas. Daardoor zou hij niet met een masker hoeven te spelen.