De toezichthouder op de politie, het Comité P, kreeg vorig jaar opvallend meer klachten van burgers over het optreden van de politie. Het aantal klachten steeg van 2.646 in 2019 naar 3.112 vorig jaar. In zijn jaarverslag heeft het Comité P het over een “enorme stijging”, schrijft De Tijd dinsdag.