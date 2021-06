Ook Nathalie Meskens (39) zwanger van tweede kindje

Nadat Natalia gisteren aankondigde dat zij en haar vriend een tweede kindje verwachten in december, is ook haar vriendin Nathalie Meskens (39) voor de tweede keer zwanger. Dat bevestigt ze aan Het Laatste Nieuws.

Beide vriendinnen waren ook al samen zwanger van hun eerste kinderen, Bobbi-Loua en Lima. Het leeftijdsverschil tussen de twee kindjes is amper 4 dagen. Natalia verwacht haar tweede baby in december, wanneer Nathalie Meskens zou bevallen, is nog niet bekend, al zou het kindje wel nog dit jaar verwacht worden.