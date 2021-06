De verbazingwekkende waterval bevindt zich in Cachoeira do Tobogã, Paraty, Brazil. Het is een heuse trekpleister voor surfers en sensatiezoekers. Ze proberen allemaal hetzelfde, ze proberen op hun borst en blote voeten de waterval af te glijden. (kabu)

bekijk ook

Jongeman (20) haalt spectaculaire toeren uit op zijn step.

Kitesurfer maakt indrukwekkende sprong over landtong.