Het EK voetbal staat voor de deur, en je zal het geweten hebben. Naast de uitzendingen van de wedstrijden kan je online ook terecht bij Kat Kerkhofs (32), die in Katje voor de Sfeer haar vlogcamera bovenhaalt om te tonen hoe zij de wedstrijden beleeft. Zowel hier in België als ter plekke. “Ik reis voor elke wedstrijd op en af. Ik ga me een weg doorheen het toernooi pendelen.”