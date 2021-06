Houthalen-Helchteren

De voortvluchtige Houthalenaar Ömer B. is opgepakt op de luchthaven van Zaventem. In totaal heeft de 33-jarige ex-inwoner van Meulenberg nog 135 maanden gevangenisstraf openstaan in België. Hij was onder meer de spilfiguur in de fraudezaak rond notaris Marc S. uit Houthalen-Helchteren.