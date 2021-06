Meestal zijn het de criminelen die de politiediensten een stapje voor zijn. Maar nu waren de rollen eens omgekeerd. Bij een internationale politieactie is de onderwereld een zware slag toegediend. Criminelen gebruikten cryptofoons die onkraakbaar werden geacht. Maar wat ze niet wisten was dat de politie de versleutelde telefoons zelf op de markt had gebracht en elke conversatie kon volgen.