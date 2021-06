Kerk Beringen moeilijk bereikbaar, deken moet zelfs hekken open knippen

Beringen

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En dat geldt zeker in Beringen. Want de Sint-Pietersbandenkerk was daar dit weekend door de werken aan de markt in het centrum, onbereikbaar voor de gelovigen, die de misviering wilden bijwonen. Tot de deken op de proppen kwam. Hij vond er niet beter op dan de bandjes van het hekwerk door te knippen. En zo stond de poort naar het huis van God wagenwijd open. Trouwens, vanaf woensdag, als de coronaregels versoepelen, gaan de deuren van de kerken echt open. Dan mogen weer tot 100 gelovigen ontvangen worden.