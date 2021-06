Zo schuif je een huis op amper een uur op zijn plaats: “Wordt nieuwe, goedkope manier van bouwen”

Iedereen die ooit al een huis liet bouwen of ingrijpend verbouwen, kent de lijdensweg die er mee gepaard gaat. Je hebt vaak geen duidelijk idee van de kosten, moet een tijd elders gaan wonen en bovendien gaan er al snel maanden voorbij tegen dat je de sleutels in handen krijgt.

Mobble biedt een antwoord op die problemen. De modules worden gemaakt in een atelier in Eeklo. Een kraan takelt ze vervolgens op hun plaats, waardoor de onderdelen samen een huis vormen. Dat gebeurde al zeven keer, maar maandagmorgen in de Edward Blaesstraat in Ledeberg voor het eerst bij een rijwoning.

“Op vijf, zes weken tijd is de bestaande woning volledig vervangen door een nieuwe”, zegt Kristof de Jaeger van Mobble. “De bewoonster kon tot begin mei dus in haar vorige huis blijven wonen. Toen startten we met de sloop en plaatsten we een nieuwe fundering en nutsvoorzieningen. Vanmorgen zetten we de modules van de twee verdiepingen op hun plaats. Nu volgt nog een weekje afwerken, maar daarna is het huis af.” (lees verder onder de foto)

Maandagmorgen werd het huis op zijn plaats getakeld. — © IF

Een bijkomend voordeel: de modulaire woningen zijn flexibel. Bij gezinsuitbreiding kunnen extra kamers worden toegevoegd. Wanneer de kinderen het huis uit zijn, haalt men de module weer weg. “In een rijhuis kan hetzelfde gebeuren met extra verdiepingen”, zegt Kristof. Weggehaalde modules worden trouwens opnieuw ingezet bij andere projecten, waardoor het een duurzame manier van wonen wordt. Ook de bouwmaterialen zijn milieuvriendelijk: de modules zijn opgebouwd uit houtskelet en geïsoleerd met cellulose of stro.

Voor de Mobble-woningen werkt het houtbedrijf Inhout samen met een team studenten van de Universiteit Gent. Zij wonnen in 2019 heel wat prijzen met het concept. “De plaatsing van de ‘inschuifwoning’ in Ledeberg was een belangrijke stap voor ons”, zegt Kristof. “Maar dit is pas het begin. We proberen het proces de komende jaren nog efficiënter te laten verlopen. Vergelijk het met het maken van auto’s. Dat gebeurt aan de lopende band, met heel wat automatische en gestandaardiseerde processen. In de bouw start je telkens weer van nul. Wij willen bewijzen dat het ook anders kan, op een ecologische manier. Momenteel is het nog geen goedkope manier van bouwen, maar dat zou het over enkele jaren wel moeten worden.”

Het ‘inschuifhuis’ bevat zelfs een keuken en een badkamer. — © IF

