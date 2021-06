Genk

Op de E314, ter hoogte van de afrit Genk-Oost is er maandag rond 21 uur een tijdje verkeershinder na een ongeval. De linkerrijstrook in de richting van Lummen was er versperd nadat een auto achterop een botsabsorbeerder botste. Volgens de eerste berichten zouden er gewonden zijn. Rond 22 uur waren de takelwerken voorbij. mm/zb