Eerste details over het kinderboek van Meghan Markle bekend: Harry en Archie bij de kippen en zelfs Lilibet komt erin voor

“The Bench”, het kinderboek van Meghan Markle komt pas morgen uit en toch zijn er al verschillende illustraties gelekt. Zo zijn er onder andere tekeningen van prins Harry en zoon Archie terwijl ze de kippen voeren en van Meghan met haar dochter die slechts drie dagen geleden geboren is.

Vorige maand kondigde de hertogin van Sussex aan dat het boek geïnspireerd was op een gedicht dat ze voor haar man had geschreven op Vaderdag, een maand voor de geboorte van hun zoon Archie. Ze wilde de speciale band tussen een papa en zijn zoon “weergeven als door de ogen van een moeder.” Maar ook hun dochter krijgt een plekje in Th Bench. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor is vrijdag pas geboren, maar ze zal in het boek wel al te zien zijn in de armen van de hertogin terwijl ze in de moestuin zitten.

Het is niet duidelijk of Meghan een voorschot ontvangen heeft voor het boek en of een deel van de opbrengst gedoneerd zal worden aan een goed doen. Maar volgens Daily Mail zou het boek al 500.000 pond hebben opgebracht.

Meghan Markle is trouwens niet de eerste vrouw binnen de Britse koninklijke familie die zich aan kinderverhalen waagt. Sarah Ferguson, tante van prins Harry, heeft in de loop der jaren verschillende boeken uitgebracht met de focus op een jong lezerspubliek.

(lto)