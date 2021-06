Aardbeienautomaten geplunderd in Wellen en Tongeren

Tongeren/Wellen

Aardbeiautomaten die langs de openbare weg staan opgesteld, zijn de laatste tijd erg in trek bij plunderaars. Die zijn enkel geïnteresseerd in het cash geld dat in de toestellen zit. In Tongeren werd onlangs een automaat langs de Sint-Truidersteenweg opengebroken en beschadigd. In Wellen werden vorige week nog vier automaten van het familiebedrijf Welroy Fruit geplunderd. De dieven maakten gebruik van een sleutel die op alle automaten past. Het fruitbedrijf heeft intussen alle automaten voorzien van een nieuw slot. De daders slaan telkens ’s nacht toe. diro