Kevin De Bruyne is met een transferwaarde van 88,3 miljoen euro de hoogst genoteerde Belg in de meest recente ranking van de duurste spelers in de Big Five van het researchbureau CIES (Internationaal Centrum voor Sportstudies). Eden Hazard, die in juni 2019 door Real Madrid werd aangetrokken van Chelsea voor 115 miljoen euro exclusief bonussen, staat zelfs niet in de top 100.