Droeg Donald Trump zijn broek achterstevoren tijdens zijn speech?

Voormalig president Donald Trump gaf zondag voor het eerst in maanden nog eens een speech. Toch was het iets totaal anders dat de aandacht trok op sociale media. Sommigen meenden dat de Republikein zijn broek achterstevoren droeg… al bleek dat bij nader inzien toch niet te kloppen.

Vooral een video op Twitter deed de indruk wekken dat Trump zijn broek verkeerd droeg tijdens een partijbijeenkomst in North Carolina. “Dit kan niet genoeg gedeeld worden”, klonk het bij een columnist van de New York Daily News die zijn tweet viraal zag gaan. “Kijk eens goed en zeg me dat ik verkeerd ben.” Dat bleek ook het geval: enkele foto’s in hoge resolutie maakten duidelijk dat er niks aan de hand was.

