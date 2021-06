Rode Duivels

Enkele dagen voor het EK blijven vele supporters nog met vraagtekens zitten. Zo riskeren fans een boete wanneer ze op 17 juni de wedstrijd in Kopenhagen tegen Denemarken willen bijwonen en niet in quarantaine gaan. Sven Meermans (43) uit Oudsbergen vindt het een absurde situatie: “De UEFA laat fans toe in het stadion maar praktisch is het bijna onmogelijk om er te geraken.”