Verboden te roken of vuur te maken in Limburgse bossen door aanhoudende droogte. — © TV Limburg

Door de aanhoudende droogte is code geel van kracht in de provincie Limburg. Dat duidt op een verhoogde kans op brandgevaar. Vanaf vandaag is het bij code geel officieel verboden om nog te roken of vuur te maken in bos- en natuurgebied. Tot voor kort gold bij code geel enkel een verhoogde waakzaamheid, maar Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir verstrengt de regels dus.