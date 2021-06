Politie LRH maakt sinds de coronacrisis meer gebruik van mobiele fietsteams

Hasselt

Sinds de coronacrisis maakt de politie Limburg Regio Hoofdstad meer gebruik van mobiele fietsteams. Omdat mensen zich gingen ophouden in parken en andere verlaten overlastplaatsen, zet LRH volop het mountainbiketeam in. Een ploeg bestaat uit twee fietsende agenten, het hele team telt 15 leden. Limburg is een fietsprovincie en de politiezone speelt in op de fietstrend. Jaarlijks krijgen de agenten een tweedaagse vorming in het korps en leren ze speciale technieken aan. Het is de bedoeling om in de toekomst met een eigen opleiding te starten, als aanvulling op de nationale fietsopleiding bij de politie.