Meer mensen boeken reis nu Europa oranje kleurt, maar stormloop blijft uit

We mogen weer reizen, maar ieder Europees land hanteert andere regels, waardoor het puzzelen is voor wie naar het buitenland wil. Ook de Limburgse reisbureaus krijgen heel wat vragen van reizigers. Ze proberen iedereen zo goed mogelijk verder te helpen, maar de wirwar van regels maakt het er niet makkelijker op. En dat houdt reizigers ook tegen om nu een vakantie te boeken terwijl er nog veel onzekerheid heerst. Goele Custers, zaakvoerder van De Reisboetiek in Dilsen-Stokkem, hoopt dat er snel eenduidige regels komen voor heel Europa.