De vaccinatiecampagne in Limburg zit op kruissnelheid. Zo worden er deze week 90.825 vaccins gezet in de Limburgse vaccinatiecentra, nooit eerder was dat zoveel. De vaccinatiebereid blijft hoog in Limburg, al merken de centra wel op dat de jongere generatie een vaccin op maat willen en dat is niet zo evident.