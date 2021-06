Vier rijbewijzen ingetrokken bij controle in Hasselt

Hasselt

Een dronken bestuurder die op het deel van de rijbaan voorbehouden voor fietsers en voetgangers reed en een rood verkeerslicht negeerde, is een van de personen die zondag aan de kant werd gezet bij een overlastactie in Hasselt. In totaal werd het rijbewijs van vier bestuurders tijdelijk ingetrokken omdat ze positief testten op ofwel alcohol ofwel drugs. Een van hen was een beginnend chauffeur die aan de kant was gezet omdat hij te snel reed. Hij bleek ook onder invloed van drugs te zijn. Daarnaast werd nog een tiental pv’s en wat onmiddellijke inningen opgesteld voor allerlei overtredingen zoals onaangepaste snelheid en het onnodig gas geven. Een motorrijder met opvallend rijgedrag werd geverbaliseerd omdat hij geen motorrijbewijs had.

De actie spitste zich vooral toe op agressief rijgedrag. mm