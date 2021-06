Kan je met de kaart fooien geven? En hoeveel is wenselijk?

Of het nu gaat om een takeaway-koffie van twee euro of een uitgebreide maaltijd op een horecaterras: de Vlaming betaalt zijn aankopen massaal met de kaart en daardoor rinkelt de kassa heel wat minder. Letterlijk zelfs, want heel wat horecazaken merken , in vergelijking met de periode voor de coronapandemie, dat hun klanten minder fooi geven. Maar kan je wel fooi geven met een bankkaart? En hoeveel geef je dan precies?