Genk/Oudsbergen

Bij een overlastactie op verschillen plekken in Genk en Oudsbergen heeft de politie het rijbewijs van een man die positief testte op alcohol voor 15 dagen ingetrokken. In totaal werden 17 voertuigen aan de kant gezet. 34 personen werden gecontroleerd. Eén persoon had drugs bij. De politie stelde daarnaast nog enkele verkeersovertredingen vast, zoals onaangepaste snelheid, onverantwoord rijgedrag en aanstalten tot sturen onder invloed. mm