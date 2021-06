Worden er volgend seizoen ook meer vervangingen toegestaan in de lagere voetbalreeksen? De Hoge Raad van de KBVB buigt zich daar op maandag 14 juni over. — © Dick Demey

Limburgse reeksen

Worden volgend seizoen ook meer vervangingen toegestaan in de lagere reeksen van het voetbal? Over die vraag buigt de Hoge Raad van de KBVB zich op maandag 14 juni. Heel wat coaches uit de Limburgse reeksen zijn alvast gewonnen voor het idee. “Op die manier willen we blessures voorkomen”, zegt Stefan Kicken van tweedeprovincialer Hoepertingen (2B).