Na Lilibeth Diana: hoe zit dat met de tweede naam van andere royals?

Prinses Charlotte, Groot-Brittannië

Drie voornamen: Charlotte Elizabeth Diana

De link met andere Britse royals is duidelijk: Elizabeth is een eerbetoon aan de Queen. Diana een duidelijke ode aan prins Williams overleden mama. Opvallend is dat ook prins Harry en Meghan Markle voor hun dochtertje dezelfde richting zijn uitgegaan voor de meisjesnamen. Lilibeth verwijst naar de bijnaam van de Britse koningin. Diana is gelijk. Volgens de geruchten zou dezelfde naamkeuze een toenaderingspoging of net complete oorlog kunnen betekenen tussen de broers. Weetje: de tweede naam van Archie, het zoontje van Meghan en Harry, is Harrison. Dat is een vette knipoog naar de papa en betekent eigenlijk gewoon: Harry’s son. Harry’s zoon, dus.

© Isopix

Prins Louis, Groot-Brittannië

Drie voornamen: Louis Arthur Charles

Wist je dat de vierde naam van prins William Louis is? En dat prins George voluit George Alexander Louis heet? De naam is volgens de Britse media een eervolle verwijzing naar graaf Louis Mountbatten, de mentor van de hertog van Edinburgh, die in 1979 door een IRA-bom werd gedood. Hij was de neef van koningin Elizabeth II. Arthur is trouwens ook een middennaam van prins William en tegelijk een eerbetoon aan de legendarische Britse koning Arthur. Prins Louis’ derde naam Charles is dan weer een duidelijk eerbetoon aan de grootvader van de baby, de Prins van Wales.

© Isopix

Prins George

Drie voornamen: George Alexander Louis

George was de naam van de vader van koningin Elizabeth, koning George VI, die regeerde van 1936 tot aan zijn dood in 1952. Hij nam de troon op na de troonsafstand van zijn broer , Eduard VIII. Zijn leven werd verfilmd in de met een Oscar bekroonde prent The king’s speech. Ook de tweede naam, Alexander, is een eerbetoon aan de koningin, wiens volledige naam Elizabeth Alexandra Mary is. En bij de keuze van de derde naam zaten Kate en William in 2013 al duidelijk met graaf Louis Mountbatten in hun hoofd.

© EPA

Prinses Elisabeth, België

Vier voornamen: Elisabeth Theresia Maria Helena

De eerste verwijst naar haar betovergrootmoeder langs de kant van haar papa, koning Filip. Theresia verwijst mogelijk naar de betovergrootmoeder aan mama’s kant: de Poolse gravin Teresa Sobanska. Het kan ook zijn dat de naam een eerbetoon is aan een rooms-katholiek heilige. Maria is een naam die vaak in het rijtje voornamen voorkomt in België en verwijst naar de Heilige Maagd Maria. Helena, tot slot, is een referentie naar tante Hélène d’Udekem d’Acoz, de zus van haar mama koningin Mathilde.

© ISOPIX

Prinses Amalia, Nederland

Vijf voornamen: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria

Eigenlijk is de naam Amalia niet haar eerste naam in het lange rijtje, maar Catharina, die meerdere keren voorkomt bij de Oranjes. Zo kennen we Henriëtte Catharina, de dochter van Frederik Hendrik, prins van Oranje en graaf van Nassau. Catharina is ook de naam van een zus van koningin Anna Paulowna, echtgenote van koning Willem II. In de familiestamboom van koningin Máxima heet ook iemand Catharina, zij het in de Spaanse vorm Catalina. Het gaat om Catalina Paucar Ocllo, een (mogelijke) dochter van Túpac Huallpa, een Inca-keizer. Amalia refereert ook naar Amalia van Solms, de vrouw van prins Frederik Hendrik. Beatrix is een ode aan haar oma, Carmen aan haar andere grootmoeder. En Victoria is een knipoogje naar de Zweedse kroonprinses Victoria, de meter van de Nederlandse prinses.

© ISOPIX

Prinses Gabriella, Monaco

Drie voornamen: Gabriella Thérèse Marie

Thérèse verwijst mogelijk naar Thérèse de Polignac, wiens kleindochter de peetmoeder van prins Jacques is. Met Marie brengen prinses Charlene en prins Albert dan weer een ode aan een van de namen van graaf Pierre Marie Xavier Raphaël Antoine Melchior de Polignac, een lid van de prinselijke familie van Monaco.

Prins Jacques, Monaco

Drie voornamen: Jacques Honoré Rainier

Prinses Charlene onthulde dat ze de naam Jacques koos omdat die vaak voorkomt in haar thuisland, Zuid-Afrika. Honoré is een echte Grimaldi-familienaam. Maar liefst vijf eerdere Monegaskische heersers heetten zo. Rainier refereert naar zijn overleden grootvader van vaderskant, Rainier III.