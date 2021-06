Tongeren

De politie heeft maandag op de Maastrichtersteenweg een auto aan de kant gezet waarvan de keuring meer dan een jaar was verlopen. Het voertuig was in zo slechte staat dat het meteen naar de autokeuring in Heers werd begeleid. Daar kreeg de eigenaar te horen dat het voertuig niet meer rijvaardig was omdat er gevaarlijke gebreken waren vastgesteld. mm