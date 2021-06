Handmade in Belgium-label voor juweelontwerpster Marie Swennen van Juwelen Zee uit Grote Brogel

Marie: “Zo’n fantastisch mooie bekroning van UNIZO! Mijn juwelen zijn nooit seriewerk. Ik creëer ze stuk voor stuk in mijn eigen atelier. Mijn grootste bron van inspiratie? Alles wat de natuur mij schenkt. Het ontwerpen van een juweel is voor mij een spel van vorm en kleur, een tijdloze dans met karakter en gratie. Als ik op reis ga, bestudeer ik de sieraden van de kraampjes in steegjes en op markten. Marokko en Tunesië hebben zo al voor heel wat inspiratie gezorgd. Ook de artisanale kunst in Latijns-Amerika, Azië en Afrika boeit me. Ik ben iedere keer weer onder de indruk van de sieraden die daar gemaakt worden met zeer beperkte middelen. In eigen land ga ik graag naar rommelmarkten om te zoeken naar oude munten, steentjes, leer, houten bollen, ... Dat resulteert in draagbare, trendy en betaalbare juwelen.” https://www.juwelenzee.be/ Het officiële Handmade in Belgium-label werd overhandigd door Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, Met dat label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke kwaliteitsproducten maken, en Juwelen Zee past perfect binnen deze eregalerij van ondernemers.