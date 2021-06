Fijne namiddag vol bubbelbezoeken in Provil

In de namiddag ging de poort aan de Vreyshorring open en konden de eerste bubbels het terrein betreden. Ieder groepje ging samen met een begeleider op bezoek in de lokalen. Daar kregen ze van de vakleerkrachten uitleg over de inhoud van de verschillende opties die op Provil worden aangeboden. De meeste leerlingen kwamen om de STEM- en sportrichtingen te verkennen, maar ook voor onder andere Latijn en Moderne Talen-Wetenschappen in de eerste graad was er de nodige interesse. De bubbelbezoeken kwamen ter vervanging van de opendeurdag die vanwege de geldende coronamaatregelen niet op de klassieke manier door kon gaan. Eerder probeerde Provil het concept al eens uit in maart en omdat het een erg positieve ervaring was voor de deelnemers, werd dit nu opnieuw op dezelfde manier herhaald. Wie de bezoeken gemist heeft en toch graag nog wat informatie krijgt, kan op andere data terecht op de campus. Op 7 en 8 juni zijn er namelijk inschrijvingsavonden van 18 tot 21 uur en op 30 juni zitten de leerkrachten klaar van 15 tot 18 uur. Daarnaast kan er ook nog tijdens de schoolvakantie worden ingeschreven (meer info via provil.be).