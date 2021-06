Samana heeft aandacht voor dag van de mantelzorger

Mantelzorg kan omschreven worden als volgt: De zorg of ondersteuning die op regelmatige basis en meer dan occasioneel, tijdelijk of langdurig, aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden wordt verleend door één of meerdere personen uit de directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt buiten het kader van een beroepsactiviteit of van georganiseerd vrijwilligerswerk.In deze tijden van corona blijkt nog maar eens hoe belangrijk ‘mantelzorg’ is. Denk maar aan de ondersteuning van de kinderen voor hun ouders nu heel wat mensen langer thuis wonen, of partners die de zorg dragen van een kind met beperkingen. Zo zijn er tal van voorbeelden, en net daarom wil Samana even stilstaan bij deze mantelzorgers, die vaak belangeloos ondersteuning bieden. Samana wil hen graag bedanken en een hart onder de riem steken.Afdeling Lindel-Hoeven doet dit door hun 150 leden een zakje met lekkere pralines te bezorgen zodat zij op hun beurt hun mantelzorger(s) eens lekker kunnen trakteren.Naast de traktatie mogen zij ook een mooi kaartje ontvangen met daarop een gedicht van gewezen dorpsdichter Lieze Mondelaers en kunstwerk van Dries Peeten. Dit gedicht en kunstwerk met helpende handen illustreert perfect wat soms moeilijk onder woorden te brengen is, namelijk een gemeende dankjewel.