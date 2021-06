Planten en bloemen gaan brug in Smeermaas opvrolijken

De brug in Smeermaas krijgt een metamorfose met een prachtig planten- en bloemenuitzicht. De brug in Smeermaas is de poort naar Lanaken vanuit Nederland. De balustrades waren dringend aan een vernieuwing toe. Op initiatief van het comité Smeermaas Floreert werden aan de nieuwe balustrades houten bloembakken over de volledige lengte geplaatst, de realisatie is gebeurd door de gemeentelijke technische dienst. Meer initiatieven zullen volgen voor een opwaardering van Smeermaas en om de mooie natuur rond de Maas uit te spelen.