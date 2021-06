Talensensibilisering is troef tijdens taalevent van de TalenTuin

De kleinste kleuters stalen ieders hart met hun verwerking van ‘Siete vacas azules’ of ‘Zeven blauwe koeien’, terwijl de oudste kleuters ons een hart onder de riem staken met hun boodschap ‘Even geduld, alles komt weer goed!’. Het Chinese woord voor liefde was hier dan ook volledig op zijn plaats. De leerlingen van de eerste graad kregen letterlijk kleurige vleugeltjes dankzij het boek ‘Jij geeft me vleugels’. In de tweede graad stonden dan weer de minder goede eigenschappen van mensen centraal. Zij creëerden hun eigen ‘kleine ettertjes’ en beschreven hun karakters in verschillende talen. De oudste leerlingen, ten slotte, werkten rond het boek ‘Le souffleur des rêves’ en creëerden reuzebubbels of ‘des bulles de rêves’ die hun dromen symboliseerden. Ondertussen gingen de kinderen ook op zoek naar de identiteit van de ‘Masked Storytellers’. Deze vijf vertellers slaagden erin de kleine en grote luisteraars te boeien met het verhaal ‘Grote wolf ben je bang in het bos?’. De ontmaskering van de verschillende personages vormde natuurlijk de kers op de spreekwoordelijke taart.