Limburgs Landschap: boomkikkers

Zalig weertje. Langzaam zie ik de zon ‘vallen’ op de horizon. Een zwerm muggen heeft blijkbaar mijn hoofd ontdekt en beslist om mij dan ook een stukje te vergezellen. Ik besteed er geen aandacht aan. Want mijn zoektocht is gericht op hun ‘vijand’: de boomkikker. Die lust wel een mugje of meer, als hij ze kan verschalken. Plots hoor ik een mannetje roepen. Telkens weer ben ik zwaar onder de indruk van de decibels die dit kleine, helgroene kikkertje uit zijn lijfje kan persen. Als je het geluk hebt om een roepend mannetje te zien - meestal met zijn kopje vlak boven de waterspiegel van en poel - is die verbazing nog groter. Telkens ik dit zie, verwacht ik dat de grote kwaakblaas – dat lijkt wel een scheldwoord – op elk moment kan open spatten. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd. Ondertussen is het concert van ‘kekkerende’ boomkikkers aangegroeid tot een indrukwekkend symphonie-gezelschap. Gehoord heb ik ze, nu nog zien.Minutenlang tuur ik in een braamkoepel vlak langs het wandelpad. Hieruit kwam geen geluid, maar ik ben er zeker van dat er boomkikkers in zitten. Plots zie ik een prachtig, helgroen bobbeltje zitten. Even later kijk ik recht in de ogen van een boomkikker. Nadat ik werd omver geblazen door hun geluid, overvalt mij nu het gevoel van bewondering voor dit prachtige, kwetsbare en zo volmaakte wezentje dat op een braamblad voor mij zit. Wat een geluk dat men deze soort in Limburg heeft kunnen redden en ze hierdoor terug op een redelijk niveau zit. Want geef nu toe. Zonder boomkikkers zouden onze zomers toch een pak minder mooi zijn.Foto: Jan Leijskens