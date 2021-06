“Vooringenomen” voorzitter gewraakt net voor zitting, advocaten Sanda Dia kwaad: “Dit doet pijn”

Coup de theâtre in de Hasseltse rechtbank maandagmiddag. De voorzitter van de raadkamer, die moest beslissen of de 18 betrokken Reuzegommers naar de strafrechter moeten, werd net voor aanvang van de zitting gewraakt. Kop van Jut: de Gentse strafpleiter Joris Van Cauter. Hij pikt het niet dat de voorzitter ondanks door hem aangekondigde verzoeken in een brief aangaf de zaak sowieso te zullen behandelen.