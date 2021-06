Red Panthers dollen met Italië en pakken belangrijke overwinning op EK

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 11) hebben maandag hun tweede groepswedstrijd op het EK in het Nederlandse Amstelveen met 4-0 gewonnen tegen Italië (FIH 17).

Na het knappe 1-1 gelijkspel tegen het Duitsland (FIH 5) van bondscoach Xavier Reckinger moesten de Red Panthers winnen van de Italianen om hun kansen op een stek in de halve finales gaaf te houden.

Het team van Raoul Ehren kwam na 24 minuten op voorsprong via Ambre Ballenghien, ook al trefzeker tegen Duitsland. Ze scoorde na een strafcorner. In het derde kwart verdubbelde Abi Raye (34.) de score. In het slot dikten France De Mot en Ballenghien, met haar tweede van de namiddag, op strafcorners nog verder aan tot 4-0. Barbara Nelen liet nadien de 5-0 nog liggen.

De Belgische doelpunten:

Later op de dag (17u) neemt Duitsland het op tegen Engeland (FIH 4) in poule B, de groep van de Panthers. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Woensdag (17u) spelen de Belgen tegen de Engelsen, die op de openingsspeeldag met 4-0 wonnen van Italië.

Voor de Red Panthers kan een plek bij de top vijf volstaan voor een ticket voor het WK 2022. Dan moeten in de andere poule WK-organisatoren Nederland en Spanje zich ook wel plaatsen voor de halve finales.