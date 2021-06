Franse ex-wereldkampioene veldrijden gaat op haar 22ste voor België crossen: “Zal kleuren van mijn adoptieland eren”

Wielrenster Marion Norbert-Riberolle (22) heeft maandag op sociale media haar naturalisatie tot Belg bekendgemaakt. De Franse kampioene veldrijden en wereldkampioene veldrijden bij de beloften in 2020 is geboren in het Franse Troyes in 1999. Ze woont al enkele jaren in Dottenijs in de provincie Henegouwen en rijdt nu voor Teal RupelCleaning-Champion Lubricants.