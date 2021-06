O.S. (44) viel zondag om 15.40 uur in slaap achter het stuur. De bestuurder reed over de Boslaan in Lanklaar en raakte eerst de vangrail waarna hij rechts een paal van het verkeerslicht omverreed en in de berm van de Watertorenstraat tot stilstand kwam. De automobilist moest ter verzorging naar het ziekenhuis. ppn