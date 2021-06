Is het een sneaker? Is het een slipper? Nike scoort bij fashionista’s met bizarre schoen

De schoen bestaat uit een wreef die is ontworpen met veters, zoals bij een sneaker, al zijn die voornamelijk voor de sier. Je schuift je voeten er immers gewoon in zoals in een slipper. De bijnaam Nikenstock knipoogt dan ook naar die andere bekende slippers van het merk Birkenstock, bekend om hun ergonomische zool.

Voor de sneakerslippers, beschikbaar in verschillende kleuren, betaal je 130 euro. Combineren kan volgens de voorbeeld van Instagram hoe je maar wilt. Ja, zelfs met een witte sportsok erin kan je look anno 2021 door de fashion beugel.

