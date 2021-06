In het Engelse dorpje Rugeley gingen zondag vier koeltorens tegen de vlakte. De torens waren een van de laatste herinneringen aan de koolmijnen van de jaren 1950. Op het hoogtepunt in 1983, toen er een capaciteit was van 600 megawatt, werkten er 850 mensen voor de elektriciteitscentrale, die een half miljoen huishoudens van stroom voorzag. De centrale werd in 2016 gesloten, toen verloren 150 mensen hun job.