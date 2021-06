Natalia is opnieuw zwanger: bestaat het ideale leeftijdsverschil tussen de kinderen voor mama en kind?

Zangeres Natalia (40) is drie maanden in blijde verwachting van haar tweede kindje, zo kondigt ze aan op Instagram. Dochter Bobbi-Loua wordt in december grote zus en zal dan zelf een peuter van een jaar en negen maanden zijn. De gezinsuitbreiding gaat snel, maar wat is eigenlijk een goed moment voor je lichaam om aan een tweede kindje te beginnen? En bestaat er zoiets als het ideale leeftijdsverschil tussen je kinderen? Experts bieden antwoord.