Flitscontroles in Bilzen, Hoeselt en Riemst

Het afgelopen weekend werd er gecontroleerd op snelheid in Bilzen op de Rode Kruislaan, de Zangerheistraat, Heesveld, Maastrichterstraat, en de Taunusweg, in Hoeselt op de Romershovenstraat en de Bilzersteenweg en in Riemst op de Tongersesteenweg en de Mgr. Kerkhofsstraat. Er passeerden in totaal 3.412 voertuigen aan de radar. Hiervan reden er 486 te snel. De hoogste snelheden werden genoteerd op de Taunusweg met 118 km/u waar 70 km/u toegelaten is en in Heesveld in de zone 50 aan 83 km/u. In Riemst op de Tongersesteenweg gingen de meeste bestuurders in de fout. 204 van de 604 voertuigen werden hier geflitst. ppn