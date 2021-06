Amper 17-jarige Gauff is jongste vrouw in 15 jaar op kwartfinales Grand Slam, ook Krejcikova verder op Roland Garros

De 17-jarige Gauff is de jongste vrouw sinds de Tsjechische Nicole Vaidisova in 2006 die zich weet te plaatsen voor de laatste acht van een grandslamtoernooi. Het toptalent had in de achtste finales geen kind aan de Tunesische Ons Jabeur (WTA 26). Ze trok met 6-3 en 6-1 aan het langste eind.

Gauff is 17 jaar en 86 dagen oud, Vaidisova bereikte in 2006 de kwartfinales op het Parijse gravel toen ze 17 jaar en 44 dagen oud was.

In de kwartfinales neemt Gauff (WTA 25) het op tegen Barbora Krejcikova (WTA 33). Ook voor de 25-jarige Tsjechische is het de eerste keer dat ze bij de laatste acht staat op een grandslamtoernooi.

In de achtste finales won Krejcikova in twee sets met 6-2 en 6-0 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 59), in 2018 nog verliezend finaliste op het Parijse gravel. Krejcikova heeft er al een reeks van negen overwinningen opzitten. Voor Roland Garros won ze het toernooi in Straatsburg.