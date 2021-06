Dan toch geen eerste Belgische bokser op de Olympische Spelen in 29 jaar: Proton de la Chapelle strandt op één zege van Tokio

De 22-jarige Fransman, die in Normandië woont maar een Belgische moeder heeft, verloor zondag zijn kwartfinale bij de middengewichten (4 x 30-27 en 1 x 30-28) tegen de Slovaak Andrej Csemez op het olympisch kwalificatietoernooi in het Franse Villebon-sur-Yvette. Maar in zijn gewichtsklasse waren er zes tickets voor de Olympische Spelen te verdelen.

Proton de la Chapelle kon dus nog een ticket winnen via een box-off (barrage) tegen de verliezer van een andere kwartfinale, in dit geval de Wit-Rus Vitali Bandarenka (35). Die kamp stond maandagavond om 18 uur op het programma, maar werd verloren door De La Chapelle.

Als hij zich geplaatst had, was Proton de la Chapelle de eerste Belgische bokser geweest die deelneemt aan het olympisch bokstoernooi sinds de kortstondige deelname van superlichtgewicht Abdelkader Wahabi in Barcelona in 1992. De Truienaar werd destijds in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zambiaan Daniel Fulanse.