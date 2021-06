HBvL-Jeugdsterrencircuit

Corona of niet, ook dit seizoen wordt het HBVL-Jeugdsterrencircuit gespeeld en dat al voor 29ste keer. Het startschot wordt gegeven op woensdag 9 juni in TC Tenkie en TC Bocholt. Op de Masters in Tessenderlo op 11 en 12 september huldigen wij onze Limburgse tenniskampioenen. Wat moet je vooraf zeker weten over het grootste jeugdtoernooi van Vlaanderen.