Kathleen Aerts verklapt ‘geheime code’ van K3: “Om te weten waar de knappe papa’s zaten”

Radiozender MNM staat de hele week in het teken van de Nillies, het eerste decennium van het nieuwe millennium. En wie de jaren 2000 zegt, denkt onlosmakelijk aan Kathleen, Karen en Kristel, de originele leden van K3. Dus wilden Hanne en Marthe - de huidige leden van de groep - Kathleen Aerts even opbellen tijdens het programma van MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch. Dat leverde een sappig verhaal op, want Kathleen had nog een geheimpje op te biechten.