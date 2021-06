In totaal werden negen appartementen met zestig huisjes gecontroleerd waarbij Toerisme Vlaanderen een tiental onregelmatigheden vaststelde. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Negen pv’s zijn er opgesteld voor inbreuken op de woonkwaliteit in het vakantiepark Holiday Suites in Hengelhoef. Dat gebeurde vanuit een gecoördineerde controleactie in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit na klachten van de buurt.