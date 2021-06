Charline Van Snick meteen uitgeschakeld op WK judo

Judoka Charline Van Snick is maandag meteen uitgeschakeld in de categorie tot 52 kg op het WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In haar eerste kamp ging Van Snick, zesde op de wereldranking, onderuit tegen de Kazachse Nursulu Yeraliyeva (IJF 145). Ze verloor op strafpunten in de Golden Score. De Luikse was vrij in de eerste ronde.

De bronzen medaillewinnares op de Spelen van 2012 (in -48kg) was tweeënhalve maand buiten strijd met een blessure aan de rechterenkel. Daardoor miste ze onder andere het voorbije EK in het Portugese Lissabon. Bij haar rentree op de Grand Slam van Kazan werd Van Snick begin mei in haar eerste kamp uitgeschakeld.