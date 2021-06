Proces rond vlucht MH17 nu écht van start: 298 slachtoffers, vier verdachten en ontelbare vragen

Nabij de luchthaven van Schiphol, in een superbeveiligde rechtbank, begint nu echt het proces rond de neergehaalde vlucht MH17. Het drama is bijna zeven jaar oud, maar nog altijd blijven veel vragen onbeantwoord. Waarom moesten die 298 inzittenden dood? Wat is de rol van de vier verdachten, die in Amsterdam vooral uitblinken in afwezigheid? En wat mogen we eigenlijk verwachten van dit proces?