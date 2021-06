Beerschot en jongste coach ooit Will Still in onderling overleg uit elkaar na komst Peter Maes

Beerschot en Will Still (28) hebben in onderling overleg beslist de samenwerking stop te zetten. Still was sinds begin dit jaar T1 van de Kielse Ratten, maar eind vorige maand trok Beerschot Peter Maes aan als nieuwe coach.

Still volgde begin dit jaar Hernan Losada op toen de Argentijn vertrok naar D.C. United, een club uit de Major League Soccer (MLS). Still, tot dan de assistent van Losada, werd zo op zijn 28e de jongste trainer ooit in de hoogste afdeling in België.

In totaal stond Still drie seizoenen op de loonlijst bij Beerschot. Hij volgde 111 officiële wedstrijden aan de zijlijn en bracht Beerschot als assistent mee naar 1A.

“Uiteraard betreurt het bestuur dat we in gezamenlijk overleg hebben moeten beslissen het contract vriendschappelijk te beëindigen”, vertelt Jan Van Winckel. “We hebben met alle coaches de voorbije weken veel gesproken om dit toch te laten werken. Maar ik denk dat onze beslissing uiteindelijk de beste is voor Will en Beerschot. Will is een absolute vakman en heeft het potentieel om een fantastische coach te worden, een van de beste in België. Door nu tijdelijk afscheid te nemen, houden we alle opties open om in de toekomst weer met elkaar te werken.”

Will Still, die eerder ook aan de slag was bij STVV, Standard en Lierse, blikt “met een goed gevoel, dankbaarheid en trots” terug op zijn avontuur bij Beerschot. “Ik mocht en kon m’n stempel drukken als assistent en in januari van dit jaar werd ik de jongste hoofdcoach van België. Dat zal ik nooit vergeten en daarvoor zal ik Jan Van Winckel en de andere bestuursleden altijd dankbaar zijn.”