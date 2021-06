LA Clippers stoten door naar halve finales Western Conference na eerste thuiszege tegen Dallas

De Clippers versloegen in het eigen Staples Center Dallas met 126-111 in de zevende en beslissende wedstrijd. De zes eerste matchen in dit duel werden telkens gewonnen door de uitploeg, wat een primeur was in de geschiedenis van de NBA-play-offs.

Voor de LA Clippers rondden drie spelers de kaap van 20 punten: Kawhi Leonard (28), Marcus Morris sr. (23) en Paul George (22). Luka Doncic kon ondanks zijn 46 punten en 14 assists niet verhinderen dat de Mavericks uitgeschakeld werden.

In de volgende ronde nemen de LA Clippers het op tegen Utah Jazz, dat in de eerste ronde van de play-offs met 4-1 won van de Memphis Grizzlies.

In de halve finales van de Eastern Conference won Atlanta de eerste wedstrijd tegen Philadelphia met 124-128. Voor de Hawks gooide Trae Young 35 punten door de korf.