Straffe beelden: duo berooft Hasselaar van horloge van 21.000 euro

De federale politie verspreidt beelden van de twee dieven die op 9 mei in Brussel een horloge van 21.000 euro konden stelen. Het slachtoffer is een man uit Hasselt. Hij looft 5.000 euro uit voor wie het terugbrengt.

De feiten speelden zich zondag 9 mei om 18.30 uur af. De Hasselaar en een vriend werden door twee onbekende mannen gewelddadig beroofd in de interparking ‘Grote Markt’ aan de Grasmarkt in Brussel. Daarbij konden ze een portefeuille en twee horloges stelen. Een exemplaar is zeer exclusief. Het gaat om een Hublot van de Oscar Niemeyer-reeks. Daar zijn er wereldwijd maar 103 van gemaakt. De bewuste Hublot heeft een waarde van 21.000 euro.

LEES OOK. Hasselaar looft 5.000 euro uit voor gestolen horloge van 21.000 euro

Op de beelden die nu verspreid worden is te zien hoe de twee verdachten hun slachtoffers volgen wanneer zij de parking binnenwandelen. Wanneer ze aan de betaalautomaat staan gaat het snel. Een van de daders rukt het horloge van de man’s pols terwijl zijn kompaan toeslaat bij het tweede slachtoffer en op dezelfde manier het horloge steelt en de portefeuille kan ontfutselen.

Ze slaan op de vlucht en worden nog door hun slachtoffers achtervolgd, maar kunnen ontkomen. De dieven lopen weg in de richting van het Spanjeplein met de buit die in totaal 30.000 euro waard is.

In het opsporingsbericht wordt gesproken over een man van 25 à 30 jaar en ongeveer 1,75 meter groot. Hij heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk en kort zwart haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Op het moment van de feiten droeg hij een donkerblauwe bodywarmer, een donkere pull met witte logo’s, een donkere jeansbroek en zwarte sportschoenen.

De andere verdachte is 20 tot 25 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft eveneens een Noord-Afrikaans uiterlijk en kort zwart haar. De man droeg op het moment van de feiten een blauw hemd, een donkere broek en eveneens zwarte sportschoenen.

Wie meer weet kan via het online tipformulier zijn informatie achterlaten en bellen naar het gratis nummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland kan het nummer 0032 2/554.44.88 gebeld worden. ppn